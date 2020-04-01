 

Кадыров решил полностью закрыть границы Чечни из-за коронавируса

01.04.2020, 16:08, Новости дня

После 5 апреля наземное и воздушное сообщение с Чечней будет полностью закрыто в связи с распространением коронавируса, в республике проведут мероприятия по санитарной очистке, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов», – передает слова Кадырова РИА «Новости».

Он добавил, что в случае необходимости экстренного вызова вопрос будет решаться в индивидуальном порядке с использованием чартеров. Для этого нужно будет обратиться в оперативный штаб по коронавирусу.

Тем, кому необходимо перемещаться по долгу службы, в республике выдадут специальные пропуски от оперштаба.

«Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», – подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что желающие уехать или приехать в республику до 5 апреля получат от властей Чечни содействие и необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.

За сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Суд: Трамп может удерживать федеральное финансирование для городов и штатов-убежищ

01.04 / Чубаров сообщил о переносе марша на Крым из-за коронавируса

15.03 / В Петербурге полиция задержала свыше 20 человек во время акции против внесения поправок в Констиуцию

14.03 / Обнародованы данные о распространении коронавируса в Китае и США

13.03 / Госдеп вызвал посла Китая из-за обвинений в завозе США коронавируса в Ухань

06.03 / Элизабет Уоррен пока «не готова» заявить о поддержке Сандерса или Байдена

27.02 / Небензя предложил направлять Вашингтону призывы о продлении СНВ

13.02 / BMW назвала цены на гибридные версии BMW X5 и X6 в России

03.03 / Число погибших от коронавируса в Италии почти достигло 80

13.02 / Медики в Камбодже подозревают, что 20 человек на круизном судне Westerdam заражены коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска