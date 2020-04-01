Денис Ермак: Я свободный гражданин, имею право встречаться с кем угодно. Кто под меня подкладывал “торпеды”, не знаю

01.04.2020, 16:05, Новости дня

Брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис 1 апреля подтвердил на своей странице в Facebook, что на большинстве записей скрытой камерой, которые распространяются в интернете, снят именно он.

При этом Денис Ермак не считает, что он в чем-то преступил закон.

“Согласно закону Украины, я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и тому подобное. Я не государственный чиновник, у меня общественная организация “Украинское бюро национального развития”, которая занимается разработкой, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность. Я украинский гражданин и свои права знаю. На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы”, – написал Ермак-младший.

Он опроверг обвинения народного депутата от “Слуги народа” Гео Лероса в том, что на записанных встречах речь шла о лоббировании назначения людей на государственные должности.

“Кто под меня “подкладывал” некие “торпеды” и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование, не знаю, но понятно, что это нацеленная атака на моего брата Андрея Ермака, который очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам. Самый большой резонанс и внимание к пленкам Лероса в РФ. Гео, это вы не их задачу выполняли? Сорри, что спрашиваю, верю, что вы до такого не дойдете”, – обратился брат главы ОПУ к нардепу.

Денис Ермак также обратил внимание на запись, на которой его, возможно, провоцировали на получение взятки в $620 тыс. за содействие в назначении. Человеку, который обратился с предложением, он отказал и предложил работать без “мутняков”, подчеркнул автор поста.

По словам Ермака, на некоторых “пленках Лероса” он вообще отсутствует.

Брат чиновника также добавил, что не знает, кто вел съемку скрытой камерой. Проект “Схемы” утверждает, что записи в августе – октябре 2019 года делал житель Харькова Дмитрий Штанько.

Доброго ранку Шановні мої друзі та НЕдрузі!Цей пост про все: • про мене, • про Бюро, • про гроші, • про політику,… Posted by Денис Ермак on Kolmapäev, 1. aprill 2020

29 марта Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок.

31 марта Лерос заявил, что располагает документами и записью о том, как Денис Ермак продвигал кандидата на пост главы компании “Энергоатом”.