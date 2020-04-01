В Украине хотят усилить карантин. В общественных местах – только в масках, посещение парков запретят

01.04.2020, 16:05, Новости дня

В Украине введут более жесткие меры безопасности на период введенного из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 карантина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 апреля, сообщает его пресс-служба.

Кабмин внесет изменения в постановление №211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” от 11 марта. Изменения должны быть доработаны в течения одного дня.

В Украине планируют запретить:

находиться в общественных местах без маски или респиратора;

перемещаться группой лиц (более двух человек), кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывать в общественных местах лицам, не достигшим 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещать спортивные и детские площадки;

проводить все массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные) мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления.

В правительстве отметили, что некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями. Все предложенные нововведения внесут в постановление после консультаций с омбудсменом и профильными ведомствами, сообщили в пресс-службе.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал на заседании правительства, что документ готовили в срочном порядке.

“Постановление мы готовили срочно, вчера вечером, сейчас мы прорабатываем его со всеми заинтересованными органами, большинство [пунктов] мы уже согласовали”, – цитирует его корреспондент издания “ГОРДОН”.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине пока не введен строгий масочный режим, но без масок не пускают в общественный транспорт, а также в магазины и аптеки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 874 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 43 291 человек умер.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.