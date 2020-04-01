 

В 2020 году Украина может получить от МВФ около $4 млрд – Гетманцев

01.04.2020, 16:05, Новости дня

В 2020 году Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Украине кредит на сумму $4 млрд. Об этом 31 марта сообщил в эфире “Радио НВ” народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Мы уже получили официальное письмо от МВФ, официальное заявление о том, что… если условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем эти средства поступят в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 млрд кредита… $4 млрд в этом году мы ожидаем. То есть общая сумма – больше $8 млрд”, – отметил нардеп.

По его словам, средства МВФ будут перечислены в стабилизационный фонд государственного бюджета.

Гетманцев отметил, что кредит предоставляется Украине под 2−3%.

МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”. На внеочередном заседании Верховная Рада их приняла.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия этих законов Украина может получить от МВФ $1,5–2 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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