Первые фото: Ирина Шейк с предполагаемым бойфрендом на прогулке в Нью-Йорке

01.04.2020, 15:55, Разное

С тех пор, как модель рассталась с актером Брэдли Купером прошел почти год. За все это время Ирину ни разу не уличили в новом романе. Гораздо чаще Шейк появлялась в компании мамы и дочери Леи, чем мужчин. И вот на днях модель заметили в Нью-Йорке в компании Вито Шнабеля. С 33-летним владельцем галереи и арт-дилером модель прогулялась по Манхэттену до магазина, а затем они вместе поднялись в его квартиру.

О потенциальном бойфренде Ирины чаще всего говорят как об известном голливудском сердцееде. В разное время он встречался с моделями Хайди Клум и Эль Макферсон, актрисами Эмбер Херд, Деми Мур и Лив Тайлер. И это лишь малая часть имен из послужного списка Вито.

Ирина Шейк и Вито Шнабель

В западной прессе Шнабеля поначалу называли toy-boy – мальчик на побегушках, молодой любовник голливудских It girls. Хайди Клум была старше Вито на 13 лет, Эль Макферсон – на 22 года, а Деми Мур – на 24. Сын известного художника и режиссера Джулиана Шнабеля, он провел детство в мастерской отца и на вернисажах. В 16 лет открыл свою первую выставку, а вскоре – и собственные галереи, которые “скромно” назвал своим именем. Пока ровесники не могли определиться с вопросом, кем стать, Шнабель поражал окружающих широким кругозором. Уже в школе он начал встречаться с моделью Sports Illustrated Фрэнки Рэйдер, которая была на 11 лет его старше. Почему все его девушки были настолько старше? Друзья Вито объясняют это тем, что ровесницы просто не могли ему соответствовать. К слову, Ирина Шейк лишь на год старше Шнабеля. Кажется, самые знаменитые красотки планеты, наконец, “доросли” до него.

О своем расставании с экс-возлюбленным Брэдли Купером Ирина Шейк рассказала лишь недавно, в январе 2020 года. Модель стала звездой cover story номера британского Vogue и прокомментировала тему своего расставания с актером, которое произошло летом прошлого года, а также свой статус матери-одиночки.

Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее – просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без “Б” – это новая почва.

Шейк добавила, что с такой сильной личностью, как у нее, мужчинам непросто. А если кто-то уходит из ее жизни, то – навсегда.

Я действительно рву все связи. Думаю, некоторые в самом деле боятся этой холодности. Немногие знают, что под всем этим – добрый, милый человек, который плачет в интервью,

– добавила Шейк.