Синоптик рассказала москвичам о погоде в начале апреля

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01.04.2020, 15:54, Разное

Метеоролог Татьяна Позднякова прогнозирует постепенное потепление в Москве в первые дни апреля. Специалист отметила, что в ближайшие дни в столичном регионе прекратятся обильные осадки, сообщает RT. 

По словам Поздняковой, уже в четверг дневная температура повысится до 4-6 градусов тепла, а ближе к выходным воздух прогреется до 6-8 градусов. Эксперт добавила, что к этому времени погоду будет определять атлантический циклон, который принесет с собой низкое атмосферное давление. 



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