Ослабили в десятки раз: найден способ лечения COVID-19

01.04.2020, 15:54, Разное

Пока вакцины от коронавируса нет, ученые по всему миру думают о наиболее эффективном способе лечения смертельной заразы. Специалисты из Гонконга провели любопытный эксперимент, в результате которого удалось снизить нагрузку COVID-19 на организм в десятки раз.

Правда, испытания проводились на хомяках. Выбор в пользу пушистых грызунов обусловлен тем, что структура белка ACE2 в их организме очень похожа на человеческую.

Первую неделю заражение коронавирусом у животных протекало тяжело, отмечались проблемы с легкими и кишечником. Но на второй неделе в организме хомяков появились антитела – грызунам стало лучше.

Сыворотку их крови с антителами ученые ввели здоровым животным и заразили их коронавирусом. Однако у них заражение COVID-19 протекало гораздо легче, нагрузка на организм была снижена в десятки раз.

Из этого гонконгские ученые сделали вывод: переливание сыворотки крови от переболевших коронавирусом поможет в борьбе со смертельной заразой. По данным китайских СМИ, исследователи уже запросили разрешение на проведение испытаний на человеке.

Количество зараженных коронавирусом в мире приближается к миллиону. Ежедневно в мире фиксируются десятки тысяч новых случаев заболевания. Лидеров по числу инфицированных являются США.

В России на 1 апреля зафиксировано 2777 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявлено 1613 зараженных, 11 умерли, 115 выздоровели.