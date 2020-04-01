 

Ослабили в десятки раз: найден способ лечения COVID-19

01.04.2020, 15:54, Разное

Пока вакцины от коронавируса нет, ученые по всему миру думают о наиболее эффективном способе лечения смертельной заразы. Специалисты из Гонконга провели любопытный эксперимент, в результате которого удалось снизить нагрузку COVID-19 на организм в десятки раз.  

Правда, испытания проводились на хомяках. Выбор в пользу пушистых грызунов обусловлен тем, что структура белка ACE2 в их организме очень похожа на человеческую.   

Первую неделю заражение коронавирусом у животных протекало тяжело, отмечались проблемы с легкими и кишечником. Но на второй неделе в организме хомяков появились антитела – грызунам стало лучше.   

Сыворотку их крови с антителами ученые ввели здоровым животным и заразили их коронавирусом. Однако у них заражение COVID-19 протекало гораздо легче, нагрузка на организм была снижена в десятки раз.   

Из этого гонконгские ученые сделали вывод: переливание сыворотки крови от переболевших коронавирусом поможет в борьбе со смертельной заразой. По данным китайских СМИ, исследователи уже запросили разрешение на проведение испытаний на человеке.   

Количество зараженных коронавирусом в мире приближается к миллиону. Ежедневно в мире фиксируются десятки тысяч новых случаев заболевания. Лидеров по числу инфицированных являются США.   

В России на 1 апреля зафиксировано 2777 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявлено 1613 зараженных, 11 умерли, 115 выздоровели.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Вылетевший из Москвы лайнер с 97 пассажирами вернули в аэропорт из-за инцидента

30.03 / Севастополь прекращает автобусное сообщение с другими регионами

31.03 / Зачем Гоген Солнцев скрыл свой настоящий возраст

19.03 / Кому стоит бояться коронавируса

20.02 / Расстрелявший людей в Германии оставил предсмертное обращение

07.02 / Диана Арбенина заявила об окончании ее музыкальной карьеры

16.03 / На Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

03.02 / Личное: Климат и старение кожи

04.03 / Мнение: Тест №16. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

18.02 / Гибель автора музыки к сериалу “Бригада” попала на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска