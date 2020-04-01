 

В PS Store началась масштабная весенняя распродажа со скидками до 70 %

01.04.2020, 15:53, Разное

В магазине PlayStation Store стартовала весенняя распродажа. Многие популярные игры теперь стоят очень дешево, некоторые проекты упали в цене только в первый раз.
Как стало известно, все предложения будут доступны до конца текущего месяца. Среди самых интересных игр стоит выделить новую работу Хидэо Кодзимы – Death Stranding, которую сейчас можно купить за 2 300 рублей. Последняя часть игровой франшизы Star Wars Jedi под названием Fallen Order обойдется геймерам в такую же сумму.

Лутер-шутер Borderlands продается за 1 800 рублей, а пятая часть Devil May Cry – за 1 200. Ремейк второй части Resident Evil, вышедший чуть более года назад, также стоит 1 200 рублей, а вот Days Gone можно купить за 1 800 рублей. Самую большую скидку в 70% получило полное издание Fallout 4 (2015) – теперь игра доступна за 1 200 рублей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Учёные из Гонконга рассказали, когда носители коронавируса наиболее заразны

26.02 / Андрей Аршавин не разрешал Юлии Барановской откровенные снимки

11.03 / Мнение: Кто больше

19.03 / Принц Гарри и Меган Маркл не могут вернуться в Британию

24.02 / Составлен ТОП-5 лучших полностью безрамочных смартфонов 2020 года

14.02 / Певица Юлия Ковальчук рассказала историю своей первой любви в 16 лет

04.02 / Скандалы: Братья Ананьевы под вашингтонским колпаком

24.03 / Мнение: О реальных шансах выжить или умереть от коронавируса

05.03 / Протоиерей Смирнов назвал образование для девочек бесполезным

16.03 / Мнение: Кривая человеческого счастья, оскорбление чувств трансгендеров и надоевший всем доллар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска