В PS Store началась масштабная весенняя распродажа со скидками до 70 %

01.04.2020, 15:53, Разное

В магазине PlayStation Store стартовала весенняя распродажа. Многие популярные игры теперь стоят очень дешево, некоторые проекты упали в цене только в первый раз.

Как стало известно, все предложения будут доступны до конца текущего месяца. Среди самых интересных игр стоит выделить новую работу Хидэо Кодзимы – Death Stranding, которую сейчас можно купить за 2 300 рублей. Последняя часть игровой франшизы Star Wars Jedi под названием Fallen Order обойдется геймерам в такую же сумму.

Лутер-шутер Borderlands продается за 1 800 рублей, а пятая часть Devil May Cry – за 1 200. Ремейк второй части Resident Evil, вышедший чуть более года назад, также стоит 1 200 рублей, а вот Days Gone можно купить за 1 800 рублей. Самую большую скидку в 70% получило полное издание Fallout 4 (2015) – теперь игра доступна за 1 200 рублей.