Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Коммунарке

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01.04.2020, 15:53, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов ищут неизвестного в маске, ранившего мужчину из огнестрельного оружия в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошел во вторник, 31 марта, в период с 20.50 по 21.10 около одного из домов в поселке Коммунарка. Неизвестный в медицинской маске несколько раз выстрелил потерпевшему по ногам, после чего скрылся, передает «Интерфакс».

Пострадавший был госпитализирован, у него диагностировали раны мягких тканей обоих бедер. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Источник сообщил, что пострадавший работает в оптовой торговле в продовольственном центре «Фуд Сити» в Москве.



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