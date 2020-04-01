Первоапрельская шутка? Анна Хилькевич беременна третьим ребенком

01.04.2020, 15:53, Разное

Анна Хилькевич поделилась в Instagram фотографией с положительным тестом на беременность. Фанаты актрисы недоумевают – поздравлять ли звезду сериала “Универ”, или это просто первоапрельская шутка.

От бизнесмена Артура Мартиросяна у Хилькевич 2 дочери: Арианна, которая родилась в 2015-м, и Мария 2018-го года рождения. Звезда рассказывала, что пока не планирует заводить больше наследников, но, возможно, у природы свои планы. Новое фото в Instagram актрисы вызвало много споров в комментариях.

“Ну что, этот день и год мы на всю жизнь запомним. Я же говорила, что рождаемость поднимается во время карантина. Как в воду глядела”, – подписала Анна Хилькевич фотографию с положительным тестом на беременность.

Фанаты в комментариях начали сразу интересоваться, не первоапрельская ли это шутка. К слову, “беременное” фото показала и другая звезда “Универа” Наталья Рудова. Пока Анна Хилькевич не комментирует ситуацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 1 Апр 2020 в 5:12 PDT