 

Первоапрельская шутка? Анна Хилькевич беременна третьим ребенком

01.04.2020, 15:53, Разное

Анна Хилькевич поделилась в Instagram фотографией с положительным тестом на беременность. Фанаты актрисы недоумевают – поздравлять ли звезду сериала “Универ”, или это просто первоапрельская шутка.
От бизнесмена Артура Мартиросяна у Хилькевич 2 дочери: Арианна, которая родилась в 2015-м, и Мария 2018-го года рождения. Звезда рассказывала, что пока не планирует заводить больше наследников, но, возможно, у природы свои планы. Новое фото в Instagram актрисы вызвало много споров в комментариях.
“Ну что, этот день и год мы на всю жизнь запомним. Я же говорила, что рождаемость поднимается во время карантина. Как в воду глядела”, – подписала Анна Хилькевич фотографию с положительным тестом на беременность.
Фанаты в комментариях начали сразу интересоваться, не первоапрельская ли это шутка. К слову, “беременное” фото показала и другая звезда “Универа” Наталья Рудова. Пока Анна Хилькевич не комментирует ситуацию.
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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 1 Апр 2020 в 5:12 PDT



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