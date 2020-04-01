 

Волочкова обвинила экс-директора Мариинского театра в домогательствах

01.04.2020, 15:53, Новости дня

Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила экс-директора балета Мариинского театра Махара Вазиева в домогательствах.

В своих мемуарах «Плата за успех» балерина упомянула, что в начале карьеры ей пришлось столкнуться с домогательствами со стороны руководства театра. По ее словам, Вазиев однажды при всех заявил, что она будет принадлежать ему, информирует «Комсомольская правда».

«Для меня и сейчас такая постановка вопроса звучит дико и неприемлемо. А уж в 19 лет… Тем более что в то время у меня уже был роман с Фарухом Рузиматовым, он был солистом Мариинского театра и моей первой серьезной любовью», – поделилась Волочкова. 

Артистка подчеркнула, что строить карьеру при помощи интимных связей неприемлемо. По словам Волочковой, директор выставил ей требования: он предлагал давать ей больше ролей в обмен на то, чтобы она делила с ним свои гонорары. 

«Я ответила твердое нет на все его притязания и предложения. И отправилась собирать свои вещи в раздевалку, поскольку полагала, что меня сразу по завершению нашего разговора уволят. Но он тоже не собирался так просто сдавать свои позиции и отказываться от своих планов. Поэтому за мной почти сразу пришли из канцелярии и сказали, что мне назначена новая партия. Он, осознавая мою любовь к театру и к балету, оставил меня на «коротком поводке», – поделилась Волочкова. 

Позднее, когда балерина собралась переходить в Большой театр, Вазиев вызвал ее к себе в кабинет и «практически силой пытался заставить написать заявление по собственному желанию».

По словам Волочковой, последующая карьера мужчины сложилась плачевно.

«Вскоре он уехал в Милан, где едва не развалил труппу. Из Милана его выгнали – за домогательство к балеринам, за деспотичность, за коррупцию», – добавила она. 

Ранее Волочкова решила судиться с Большим театром, так как, по ее словам, ей «не дают» пенсию.  Волочкова для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной, а не танцевала в кордебалете.



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