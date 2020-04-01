Канем в лето?

01.04.2020, 15:50, Разное

Шить сарафаны и легкие маски из ситца…

Страна схватила вирус на вырост и немного растерялась. А городу Тольятти, несмотря на его итальянское название, эта напасть вроде и не страшна. Местная газета опубликовала интервью с дамой-стилистом, и теперь здешние женщины как ни в чем не бывало вникают в приоритеты моды на лето. Соглашаются, что розовый цвет — это олицетворение нежности, обсуждают, какой диапазон должен быть у разреза на юбке. Мужчин о разрезах почему-то не спрашивают, хотя мужчинам в прямом смысле виднее.

Что ж, все это красиво и оптимистично, хотя вопрос, что будут носить нынешним летом, весьма не простой. И даже не совсем понятно, где будут носить.

Какой-то моднице, оказавшейся на домашнем карантине, возможно, придется носить новую юбку на балконе.

Другая вынуждена будет сбежать из прокашлянного города и в просторном модном жакете с элементами мужского стиля все лето поливать огурцы на садовом участке (при этом сбитые с толку вороны ненароком могут принять ее за обновленное пугало).

Кстати, о садовом участке. Напомним, труд на земле, в поле и огороде спасает от коронавируса. Его рекомендовал не кто-нибудь, а президент Белоруссии Лукашенко. То ли в шутку, то ли всерьез Александр Григорьевич включил в перечень профилактических мер еще и сауну с водкой. Меры на редкость привлекательные и реализуемые даже без участия государства. С саунами и особенно с водкой не только в Белоруссии, но и у нас, в России, никаких затруднений. Мало того, мы можем добавить в список чудодейственных средств русскую балалайку.

Наши неунывающие балалаечники уже внесли свой вклад в борьбу со зловредной эпидемией. Музыкант из Пермского края Андрей Киряков с группой товарищей записал противовирусный клип. «Сегодня петь можно только про это, — заявили уральцы. — Коронавирус захватил уже полсвета. Но мы не будем унывать, россияне! Коронавирус, адьес, адьес!» В смысле прощай, и чтоб мы тебя больше не видели.

Противовирусный натиск трех балалаек выглядит впечатляюще, и это неудивительно. Пермский ансамбль настолько хорош, что однажды (по другому поводу) даже заслужил одобрение знаменитой британской группы Queen. Спасибо рокерам за внимание, но, заметим, нынче британские музыканты могли бы и сами с гитарами наперевес выйти на борьбу с вирусом. Посмотрите, что у них происходит: уже и члены королевской семьи заражаются, и члены правительства — вплоть до премьер-министра. И ни одна из рок-групп не взяла на себя за это ответственность. Как вроде им это по барабану. Или, как сказали бы у нас в Забайкалье, — по бубну.

Вообще-то, бубен, в отличие от барабана, уже пришел на помощь русской балалайке. Мы живем в многонациональной стране, и благодаря этому наши оборонительные ресурсы тремя струнами не исчерпываются. Как сообщается, бурятские шаманы провели обряд изгнания коронавируса. Они исполнили ритуальные танцы с бубнами, и верховный шаман Баир Цырендоржиев выразил надежду, что в течение трех-четырех месяцев болезнь отступит. Примечательно, что Минздрав РФ полагает, что спад эпидемии у нас наступит через полтора-два месяца. Похоже, у Минздрава бубны в два раза крупнее и звонче.

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Ну, а если все-таки три-четыре месяца, то ведь половина долгожданного лета пропадет. Ни тебе лужайки, ни полянки, ни беседки, ни соседки. Надо наращивать наступление. Что у нас еще есть в арсенале для борьбы с коронавирусом? Лук, чеснок, хрен — это понятно. Опытные люди рекомендуют лечебные травы: зверобой, подорожник, одуванчик… Но это — для лопухов. А для серьезных пользователей интернета предлагается опыт буддийских монахов. Они, защищаясь от вируса, помещают на языке семь перчиков. Находчиво! Но обидно, что молчаливые люди этим надежным способом не воспользуются. Спасутся лишь болтуны, у которых эти перчики на языке поместятся, то есть те, у кого длинный язык.

Нет, с балалайками, чесноком и перцем мы до лета, чего доброго, не дотянем. Все это хорошо, но, говорят, нужна вдобавок вакцина. А ее еще не создали и потом долго будут испытывать. Или она уже есть? Некоторые так и считают. В городе Вятские Поляны Кировской области 71-летняя пенсионерка сдала кровь на анализ. У нее какая-то другая болезнь, о вирусе и речи не шло. Но вдруг ей позвонила женщина, представившаяся работницей поликлиники, и встревоженно сообщила, что у нее коронавирус. И переключила старушку на некое «федеральное учреждение», где ей любезно предложили свеженькую, только что полученную вакцину. И перепуганная пенсионерка перечислила, куда ей велели, 50 тысяч рублей…

Это Россия. Страна, где переходят то на зимнюю, то на летнюю форму надежды.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»