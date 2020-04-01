Коронавирус выявили у четырех сотрудников предприятий Роскосмоса

01.04.2020, 15:48, Новости дня

На предприятиях ракетно-космической отрасли четыре сотрудника заразились коронавирусом, еще у троих вирус не подтвердился, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«На данный момент на предприятиях отрасли по всей РФ выявлено четверо заболевших, у которых подтвержден диагноз короновирус. У трех работников диагноз не подтвердился», – сказали РИА «Новости» в госкорпорации.

Отмечается, что на предприятиях ракетно-космической отрасли работает 200 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Коми коронавирусом заразились более 50 пациентов одной больницы. Также увеличилось число зараженных в Вологодской области.

За минувшие сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.