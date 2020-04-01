Волонтеры поздравят пенсионеров на карантине с днем рождения

01.04.2020, 15:48, Новости дня

В среду добровольцы, принимающие участие в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, поздравят с днем рождения пожилых людей, находящихся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Региональные штабы акции привлекают к этому также известных людей – они будут звонить пенсионерам и поздравлять их с днем рождения, информирует «Ридус».

Первой волонтеры поздравят пенсионерку Тамару Клачеву из Нижегородской области. Ранее представители регионального штаба доставили ей продукты.

На сегодняшний день в колл-центр горячей линии #МЫВМЕСТЕ для пожилых и маломобильных граждан поступило 151 тыс. 845 звонков, сформировано 19 тыс. 78 заявок. К работе подключились 24 тыс. 179 добровольцев. Большинство волонтерских штабов действуют на базе региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Отметим, что в Тольятти семилетний мальчик Марк Василик разбил копилку и пожертвовал все свои накопления на борьбу с коронавирусом. Он находится в режиме самоизоляции, скучает по друзьям, и по этой причине все сбережния отправил на проект #МыВместе.

Руководители проекта связались с родителями школьника. В ближайшее время его средства перейдут на помощь волонтерам, которые работают в больницах и с пожилыми людьми. Помочь деньгами или поступками может любой. Подробности на сайте мывместе2020. рф.

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