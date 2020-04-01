В Крыму отреагировали на отмену экстремистами «марша на полуостров»

01.04.2020, 15:30, Новости дня

Отмена анонсированного ранее лидерами запрещенного в РФ экстремистского объединения «Меджлис крымскотатарского народа» «марша на Крым» связана с их трусостью, сообщил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Накануне глава объединения Рефат Чубаров заявил, что анонсированный ранее на 3 мая «марш на Крым» переносится из-за ситуации с распространением коронавируса на Украине, передает РИА «Новости».

«Здравый смысл возобладал, и трусливое нутро пана Чубарова вновь проявилось. Человек, который не исключал возможности силового прорыва через российскую границу в Крым… испугался коронавируса и отменил марш на Крым. А по сути, всемирная эпидемия подарила лидерам меджлиса возможность отменить марш, который не поддержал ни один крымский татарин», – отметил Умеров.

В свою очередь сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец добавил, что в отмене марша нет ничего удивительного.

«Фейковый крымчанин Чубаров отменил свой фейковый марш. Видимо, он до сих пор не понял, что мир поменялся, и теперь он стал абсолютно не интересен ни в Украине, ни тем более в мире», – сказал Чегринец.

Он также добавил, что ситуация с коронавирусом стала всего лишь ширмой для организаторов марша. Истиной причиной является то, что они не нашли средств для своей провокации.

«Вывод тут один – денег никто не дал и давать не собирается. Поэтому фейковый «политик» Рефат Чубаров пришел к заслуженному финалу своей фейковой деятельности. Это полное фиаско», – подчеркнул он.

Одновременно с тем депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что «пеший марш» в Крым был бы все равно отменен, даже не случись эпидемии коронавируса.

«Этот чубаровский марш был изначально «мыльным пузырем». В меджлисе, наверное, молились ежечасно о том, чтобы какие-то внешние факторы повлияли на проведение этого ничтожного с политической точки зрения мероприятия», – сообщил он.

Депутат подчеркнул, что на фоне заявлений о марше «было много шума, яркие комментарии, цветастые обещания, но, как известно, фейерверки гаснут, оставляя после себя запах серы».

«Вот так и здесь: не объяви ВОЗ пандемию, не сомневаюсь, что в меджлисе сами бы придумали веские и кардинальные причины для отмены шествия. Впрочем, и участников там набиралось – по пальцам посчитать», – заключил он.

Накануне СК РФ предъявил Чубарову обвинения в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в Крыму в 2014 году, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина готовит 3 мая провокацию по прорыву в Крым, ее организаторы из состава так называемого Меджлиса крымско-татарского народа.