 

В РФ создали систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом

01.04.2020, 15:30, Новости дня

В Минкомсвязи создали систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, следует из письма главы ведомства Максута Шадаева руководителям регионов.

Шадаев сообщил, что система уже создана и размещена в специальном разделе на сайте министерства, передает ТАСС.

В своем обращении к руководителям регионов он просит предоставить информацию об уполномоченных в субъектах, ответственных за ввод в систему данных о гражданах. Они включают сведения о мобильных номерах инфицированных граждан без указания ФИО и адреса, но с указанием даты госпитализации, а также сведений о мобильных номерах граждан, находящихся на самоизоляции с указанием даты ее начала.

Ранее разработать соответствующую систему к концу марта Минкомсвязи поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что с ее помощью граждане будут оповещаться о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, информироваться о необходимости самоизоляции.

Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов России.

Ранее компания «Яндекс» создала индекс для оценки уровня самоизоляции для крупных городов России. Уточняется, что для этого использовались данные открытых метрик с мобильных приложений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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