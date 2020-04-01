 

В РФ создали систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусом

01.04.2020, 15:30, Новости дня

В Минкомсвязи создали систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, следует из письма главы ведомства Максута Шадаева руководителям регионов.

Шадаев сообщил, что система уже создана и размещена в специальном разделе на сайте министерства, передает ТАСС.

В своем обращении к руководителям регионов он просит предоставить информацию об уполномоченных в субъектах, ответственных за ввод в систему данных о гражданах. Они включают сведения о мобильных номерах инфицированных граждан без указания ФИО и адреса, но с указанием даты госпитализации, а также сведений о мобильных номерах граждан, находящихся на самоизоляции с указанием даты ее начала.

Ранее разработать соответствующую систему к концу марта Минкомсвязи поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что с ее помощью граждане будут оповещаться о факте контакта с заболевшим путем рассылки соответствующих сообщений и, таким образом, информироваться о необходимости самоизоляции.

Информация о подобных контактах также будет направляться в оперативные штабы регионов России.

Ранее компания «Яндекс» создала индекс для оценки уровня самоизоляции для крупных городов России. Уточняется, что для этого использовались данные открытых метрик с мобильных приложений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / N-TV – канцлер Австрии обвинил Эрдогана в «атаке на Европу»

21.02 / Стало известно местонахождение тральщика “Черкассы”, последнего украинского корабля, захваченного в ходе аннексии Крыма

07.02 / Замглавы Генштаба назвал дело против себя попыткой дискредитации руководства Вооруженных Сил

14.02 / Прилепин: Инициатива Машкова навсегда снимет вопрос о Курилах, Сахалине и Калининграде

17.03 / До 3 апреля прекращается работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Крыма

14.02 / Инновации с махинациями. Внедряя новые технологии в ФНС, Мишустин освоил рекордные средства через сомнительные схемы

04.02 / ВАДА предложило сделать публичным рассмотрение дела об отстранении РФ от спортивных соревнований

23.03 / В Киеве 24 подтвержденных случая COVID-19, возможно, Минздрав ошибся – Кличко

03.02 / Дело об убийстве Шеремета. Суд оставил под арестом детского хирурга Кузьменко

03.03 / Geely займется производством спутников для новых автомобилей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска