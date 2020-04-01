В Коми коронавирусом заразились более 50 пациентов одной больницы

01.04.2020, 15:30, Новости дня

В Эжвинской больнице Сыктывкара выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом, из них 32 – за последние сутки, информирует региональный оперативный штаб. По данным СМИ, всех пациентов мог заразить один врач.

Пациентов, как предполагается, мог заразить врач, дети которого в конце февраля побывали в европейской стране. Официально информацию не подтверждают ни власти, ни представители надзорных органов, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Как и ожидалось, все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения. Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. По всем вопросам, связанным с противодействием и профилактикой коронавируса, мы тесно взаимодействуем с управлением Роспотребнадзора по Республике Коми», – сообщил министр здравоохранения республики Коми Дмитрия Березина.

На 1 апреля в Коми подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. Один – у студента из Ирана, он уже выписан. Еще 53 случая – в Эжвинской больнице.

«Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают все необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Оказывается психологическая поддержка, проводится разъяснительная работа. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечивается в приоритетном порядке», – говорится в сообщении оперштаба.

Также увеличилось число зараженных в Вологодской области. У девяти зараженных коронавирус подтвержден лабораторно. Подозревается коронавирус у еще шести человек. Самый первый зараженный в области находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, утром его отправили в Москву.

За минувшие сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.