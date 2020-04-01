Компания Sony представила новые телевизоры с разрешением 8K

01.04.2020, 15:30, Разное

Сетевые источники некоторое время назад озвучивали информацию о скором дебюте новых телевизоров с разрешением 8K, однако официально она не подтверждалась и существовала на уровне слухов. Японская транснациональная компания Sony, специализирующаяся на производстве бытовой и профессиональной электроники, недавно представила 5 инновационных моделей TV с разрешением 4 и 8K.

На сегодняшний день 8K-телевизоры не слишком востребованы и ожидаемы пользователями, так как количество контента настолько высокого качества весьма ограничено. Тем не менее производитель Sony рискнул и выпустил такие устройства. Линейка представлена пятью моделями, часть из которых с разрешением 4K. Новинки от Sony A8H, Z8H, X8000H, X9000H и X9500H в ближайшее время станут доступными для приобретения, но стоимость телевизоров пока производителем не озвучена.

Одним из плюсов представленного ряда является возможность просмотра фильмов и сериалов как в 4K, так и в 8K, то есть, в дальнейшем владельцу новинки не придётся её менять на более актуальную для того, чтобы смотреть контент в высоком разрешении.