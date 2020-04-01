 

Компания Sony представила новые телевизоры с разрешением 8K

01.04.2020, 15:30, Разное

Сетевые источники некоторое время назад озвучивали информацию о скором дебюте новых телевизоров с разрешением 8K, однако официально она не подтверждалась и существовала на уровне слухов. Японская транснациональная компания Sony, специализирующаяся на производстве бытовой и профессиональной электроники, недавно представила 5 инновационных моделей TV с разрешением 4 и 8K.
На сегодняшний день 8K-телевизоры не слишком востребованы и ожидаемы пользователями, так как количество контента настолько высокого качества весьма ограничено. Тем не менее производитель Sony рискнул и выпустил такие устройства. Линейка представлена пятью моделями, часть из которых с разрешением 4K. Новинки от Sony A8H, Z8H, X8000H, X9000H и X9500H в ближайшее время станут доступными для приобретения, но стоимость телевизоров пока производителем не озвучена.

Одним из плюсов представленного ряда является возможность просмотра фильмов и сериалов как в 4K, так и в 8K, то есть, в дальнейшем владельцу новинки не придётся её менять на более актуальную для того, чтобы смотреть контент в высоком разрешении.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Мнение: Загадка про портрет

24.03 / Названы те россияне, кто чаще всего заражается коронавирусом

20.03 / Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Redmi K30 5G дешевеют медленнее других смартфонов

28.02 / Тейлор Свифт “сменила” пол ради нового клипа: видео

19.03 / На жительницу Липецкой области составили протокол за пост о коронавирусе

26.03 / Игорь Николаев попал в больницу из-за подозрений на коронавирус

10.03 / Мнение: Быков? Орлуша?

14.02 / Яна Поплавская поздравила всех с Днём влюблённых: «Любовь уравнивает людей»

29.03 / В Башкирии задержали присвоивших 600 млн рублей аферистов

05.02 / Родители певицы Юлии Началовой издали книгу в память о дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска