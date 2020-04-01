СМИ: Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» бьет тревогу из-за коронавируса среди экипажа

01.04.2020, 15:26, Новости дня

Капитан атомного авианосца, на борту которого находятся более 100 моряков, зараженных коронавирусом, обратился к руководству ВМС с просьбой предоставить ресурсы для изоляции всего экипажа во избежание возможной гибели людей в ситуации, которую он охарактеризовал как стремительно ухудшающуюся.

Необычная просьба со стороны капитана Бретта Крозье поступила в письме, которое оказалось в распоряжении газеты San Francisco Chronicle. Ее подтвердил старший офицер на борту авианосца «Теодор Рузвельт», который пришвартовался на острове Гуам после вспышки COVID-19 на корабле с экипажем более 4 тысяч человек более недели назад.

«Это потребует политического решения, но это правильно, – написал Крозье. – Мы не находимся в состоянии войны. Моряки не должны умирать. Если мы не примем меры сейчас, то не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе — наших моряках».

В четырехстраничном письме высокопоставленным военным чиновникам Крозье отметил, что только небольшой контингент инфицированных моряков был снят с корабля. Большинство членов экипажа остаются на корабле, где невозможно выполнять официальные рекомендации по 14-дневному карантину и социальному дистанцированию.

«Из-за присущей военному кораблю ограниченности пространства мы этого не делаем, – писал Крозье. – Распространение болезни продолжается и ускоряется».

Он попросил создать для всего экипажа «соответствующие требованиям карантина комнаты» на Гуаме «как можно скорее».

Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли заявил CNN, что проблема в том, что на Гуаме сейчас «не хватает коек». «Нам приходится вести переговоры с местными властями, чтобы понять, можем ли мы получить места в гостинице, создать объекты палаточного типа», – добавил он.

«Мы не согласны с капитаном этого судна, и мы будем поступать очень методично, потому что это не круизное судно. Это корабль, оснащенный оружием, на борту которого есть самолеты», – сказал Модли.