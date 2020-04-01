 

Лукашенко не придает большого значения коронавирусу

01.04.2020, 15:26, Новости дня

Президент Беларуси на минувших выходных сыграл в хоккей на заполненном людьми стадионе, в то время как многие страны мира принимают решительные меры по противодействию коронавирусу.

Когда Александра Лукашенко спросили, может ли что-то остановить его от выхода на лед, он ответил: «Меня? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю».

«Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают. И я тоже не вижу», – сказал он, обращаясь к журналистке государственного телеканала ОНТ.

«Это холодильник. Это самое лучшее здоровье, – добавил он. – Холодильник этот – антивирусное лекарство, самое настоящее!»

Нет никаких научных доказательств, что коронавирус погибает при охлаждении.

Лукашенко, как и многие его поклонники, игнорируют рекомендации ВОЗ о социальном дистанцировании для противодействия распространению высококонтагиозного вируса.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», – заявил президент Беларуси телеканалу ОНТ.

Беларусь не ввела никаких ограничений на массовые мероприятия, а матчи ее футбольной лиги собрали в субботу больше 1700 болельщиков. Лукашенко неоднократно принижал значение пандемии, называя страхи по поводу вируса «психозом».

Население Беларуси составляет 9,5 миллиона человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 152 случая коронавируса, летальных исходов пока не было.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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