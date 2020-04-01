Последний из солдат освободившей Париж от нацистов роты умер от коронавируса

01.04.2020, 15:18, Новости дня

Жертвой коронавируса стал 99-летний Рафаэль Гомес Ньето, который был последним живым солдатом легендарной 9-й роты, в августе 1944 года вошедшей в оккупированный нацистами Париж, информирует испанская газета Vanguardia.

Он умер во Франции, в доме для престарелых в Страсбурге. В этом городе он жил с 1955 года, передает РИА «Новости».

Во время Гражданской войны в Испании в 1936-1939 годах он сражался на стороне республиканцев. Затем он бежал в Алжир, вступил в сформированный союзниками военный корпус. Девятая рота 2-го бронетанкового дивизиона почти целиком состояла из воевавших в Испании республиканцев.

В составе 9-й роты Ньето 4 августа 1944 года высадился на пляже «Юта» в Нормандии, а через три недели его подразделение первым из союзных сил вошло в оккупированный Париж. Во время этой операции Ньето управлял бронетранспортером, носившим имя «Герника».

5 мая 1945 года Ньето участвовал в штурме альпийской резиденции Гитлера «Орлиное гнездо».

В 2012 году его удостоили звания кавалера Почетного легиона. Историю жизни Ньето описала в своей книге «Девятка. Испанцы, которые освободили Париж» журналистка Эвелин Мескида.

Сын Ньето рассказал, что его отец не жаловался на здоровье. Причиной смерти стало заболевание коронавирусом.

Во Франции от коронавируса умерли более 3 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.