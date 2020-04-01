 

В США рассказали о судьбе зараженного коронавирусом авианосца

01.04.2020, 15:18, Новости дня

Американский авианосец «Теодор Рузвельт», на борту которого произошла вспышка коронавирусной инфекции, остановится примерно на две недели, сообщила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

«Корабль, вероятно, остановится примерно на две недели», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она уточнила, что команде необходимо протестироваться, а заболевшим морякам – пройти лечение.

Ранее стало известно, что среди личного состава авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены случаи заражения вирусом COVID-19. По состоянию на вторник на авианосце зарегистрированы около 200 зараженных.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус уничтожает военное могущество США.



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