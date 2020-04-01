В Москве нашли мертвым известного артиста

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01.04.2020, 15:17, Новости дня

В одной из квартир в Академическом районе столицы обнаружили тело российского актера театра и кино, работника радио Константина Доронина. Мужчине было 84 года, за два дня до смерти он отпраздновал день рождения.

Супруга артиста рассказала, что недавно Доронин пережил инсульт, после которого врачи поставили диагноз — онкология. Константина похоронили 31 марта, а смерть его наступила 28, сообщает "Комсомольская правда".

Доронин получил известность, снявшись в кинокартине 1958 года "Флаги на башнях". Через несколько лет он появился в ленте "Год, как жизнь".

До 1963 года Константин Доронин играл в Театре на Таганке, после чего стал работать на радио. Мужчина был выпускающим режиссером многих информационных программ, в числе которых "Последние известия" и "По странам и континентам". В 2000 году Константин Доронин ушел на пенсию.



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