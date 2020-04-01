“Ювентус” может оставить “Челси” без Виллиана

01.04.2020, 15:17, Новости дня

Туринский футбольный клуб "Ювентус" в предстоящее трансферное окно может пополниться полузащитником лондонского "Челси" и сборной Бразилии Виллианом.

Личную заинтересованность в 31-летнем игроке средней линии "синих" проявляет бывший наставник "Челси", а ныне главный тренер "Юве" Маурицио Сарри, сообщает Daily Mail. Ранее они вместе работали как раз в лондонском клубе.

Напомним, что Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года, куда он перебрался из российского клуба "Анжи". На туманном Альбионе бразилец дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны, кубок футбольной лиги и Лигу Европы.