 

Фельдшер скорой помощи взывает к россиянам: Включайте голову! Сидите дома!

01.04.2020, 15:17, Новости дня

Необходимо максимально сохранить население России, в том числе и пожилых людей. Об этом заявил фельдшер бригады скорой помощи города Выборга Виктория Шутова в прямом эфире программы "60 минут".

Несколько дней назад Шутова записала эмоциональное видеообращение к россиянам, в котором очень доходчиво объяснила, почему следует сидеть дома. Она попросила всех граждан РФ "включить голову и сесть по домам".

По словам фельдшера, ее разозлила ситуация, когда она увидела пенсионеров, которых ведут в поликлинику на анализ крови. "При такой ситуации их просто ставят под расстрел", — подчеркнула она.

По ее мнению, надо максимально быстро убрать высокий уровень заболевания и смертности. Шутова считает, что с ситуацией, которая сложилась в городе, врачи справляются очень "достойно".

На вопрос ведущего программы Евгения Попова, каким образом она соблюдает меры безопасности, работая с зараженными людьми, фельдшер ответила, что надеется на свой крепкий иммунитет. "Использую маску, перчатки и защитный костюм, когда это необходимо", — добавила она.



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