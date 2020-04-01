Вернуться на родину из-за рубежа захотели 25 тыс. россиян

01.04.2020, 15:16, Новости дня

Около 25 тыс. находящихся за рубежом российских граждан изъявили желание вернуться на родину, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Такие данные передает РИА «Новости».

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. За 10 дней из-за рубежа вернулись около 155 тыс. российских туристов.

Россиянам, у которых нет денег на билеты, будет оказана помощь со стороны правительства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.