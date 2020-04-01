 

Постпред США при НАТО: Наступило время нам и РФ помогать друг другу

01.04.2020, 15:16, Новости дня

НАТО и РФ должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

Хатчисон сообщила в ходе телефонного брифинга из Брюсселя, что наступило «время гуманитарного кризиса, кризиса в области здравоохранения», и «любая помощь, которую мы можем предоставить друг другу, мы должны предоставить», передает РИА «Новости».

«Если мы можем, имеем возможность помочь друг другу, мы должны и будем (помогать)», – добавила она.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны должны помогать друг другу в условиях международного эпидемиологического кризиса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Мишустин сообщил об использовании опыта Москвы для борьбы с коронавирусом

15.02 / Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»

20.02 / Срочник умер в Оренбургской области

20.02 / Шнуров ответил на вопрос об участии Кремля в его вступлении в «Партию роста»

26.02 / “Купите мне крестик”: Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

14.02 / Астронавт Кристина Кох опубликовала видео встречи со своей собакой спустя 328 дней, проведенных в космосе

13.02 / «Я плакала, а он улыбался»: обматерившая таксиста фитнес-тренер рассказала об инциденте

06.02 / В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, двое погибших

16.02 / Застреливший семейную пару у рынка в Калининграде оставил записку

10.02 / Гончарук заявил, что в правительстве будет вице-премьер, отвечающий за блок экономики “с фокусом на инвестиции”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска