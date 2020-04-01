 

В Китае спрогнозировали сроки спада пандемии коронавируса

01.04.2020, 15:16, Новости дня

Пандемия коронавируса в мире пойдет на спад к концу апреля, сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

«Я уверен, что благодаря жестким мерам каждой из стран эпидемиологическую ситуацию в мире можно взять под контроль. Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад», – цитирует РИА «Новости» Наньшаня. 

29 марта государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что распространение коронавируса на территории Китая остановилось. 

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36 человек, при этом 35 из них были ввозными случаями. Умерли семь человек. Общее число заболевших в Китае достигло 81 тыс. 554 человек, из них 76 тыс. 238 выздоровели, 3 тыс. 312 человек умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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