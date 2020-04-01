Страховые компании рассказали о цене полисов в период коронавируса

01.04.2020, 15:09, Разное

В большинстве случаев страховые компании пока не собираются увеличивать спектр предлагаемых услуг на фоне ситуации с коронавирусом, но имеются исключения. О связанной со страхованием здоровья в РФ ситуацией рассказали представители рынка.

В конце марта нынешнего года фирма «Связной» заключила соглашение с «Альфа-страхованием» на страхование своих работников от коронавируса по соответственной программе. Цена этого полиса составляет 2-10 тысяч рублей, как гласит информация на официальном сайте компании. Стоимость варьируется в зависимости от возраста человека, подписавшего данный договор. Услуга доступна только тем лицам, которые являются российскими гражданами возрастом 18-60 лет. Между тем, вскоре появится страховая защита для детей 7-18 лет.

Как передает NewInform, не все отечественные компании последовали примеру «Альфа-страхование». Сотрудники этих организаций ответили отрицательно на вопросы журналистов об увеличении случаев страхования на территории РФ в период распространения коронавируса. Например, представитель фирмы «Ресо» назвал сложившуюся ситуацию стандартной, отметив также, что ранее предполагалось о большей численности запросов на страховку по добровольной медицине, но этого не произошло, в конце-концов.