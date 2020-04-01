В закрытой на карантин городской больнице Эжвинского района выявлено еще 32 случая корноавируса

01.04.2020, 15:09, Разное

В республике Коми в горбольнице Эжвинского района подтвердились еще 32 случая коронавируса. Отмечается, что соответствующее медицинское учреждение продолжает функционировать в условиях строгого карантина. Такой информацией поделился Дмитрий Березин, глава регионального Минздрава.

По словам руководителя ведомства, все заболевшие получают необходимое лечение. Меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, уже приняты. Березин заявил, что очаг инфекции локализован. Уже установлены лица, с которыми контактировали заболевшие. Минздрав Коми по всем вопросам, связанным с профилактикой COVID-19, тесно взаимодействует с республиканским Роспотребнадзором.

В городской больнице Эжвинского районе пациенты обеспечены питанием, одноразовой посудой, имеются все необходимые бытовые условия. Персоналу медучреждения предоставляются средства персональной защиты. Если присутствует необходимость, с пациентами, заболевшими коронавирусом, работают психологи.

Всего по состоянию на среду, 1 апреля, в Коми подтверждено 54 случая COVID-19. Имеется информация, что один из них является завозным. Пациент уже прошел курс лечения и находится дома. Остальные заболевшие находятся на изоляции, установлены лица, с которыми они ранее контактировали.

До 12 апреля на территории Коми введен режим строгой самоизоляции. Подписанный главой республики указ предполагает, что люди могут покидать свои дома с целью похода в продуктовый магазин, к врачу, в аптеку, на работу, если организация продолжает функционировать в условиях карантина, вынести мусор или выгулять собаку. Последнее разрешается сделать на расстоянии, не превышающим 100 метров от места проживания. Те, кто приезжает из зарубежных стран, должны на две недели самоизолироваться.