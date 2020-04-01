Иммунолог рассказал о влиянии интерферона на иммунитет

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01.04.2020, 15:08, Новости дня

«Препараты интерферона – это реальная противовирусная защита», – сообщил газете ВЗГЛЯД иммунолог Анатолий Суслов, говоря о способах укрепления иммунной системы во время борьбы с распространением коронавируса.

«Есть данные о том, что препараты интерферона укрепляли иммунитет у часто болеющих детей. В итоге у них резко снижалась частота заболеваемости. Поэтому препараты интерферона – это реальная противовирусная защита», – считает заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов.

«Система интерферонов создана эволюцией, она защищает от вирусов и бактерий. Если вы даете препараты, которые стимулируют образование интерферонов – вы укрепляете врожденный иммунитет. А он, в свою очередь, контролирует большую часть вирусов, которые есть у нас в организме» – отметил врач. 

По его словам, если у человека нет проблем с врожденным иммунитетом, то он быстро реагирует на размножение вируса. «Но в современном мире распространяются иммунодефициты, связанные с разными причинами – питанием, стрессами, и из-за этого возможно распространение инфекций даже среди детей», – сказал Суслов. 

За минувшие сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек. 

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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