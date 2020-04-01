 

Мужчина с мачете напал на продавца в московском «Магните»

01.04.2020, 15:08, Новости дня

Мужчина напал на продавца магазина «Магнит» на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «один из покупателей напал на продавца и ранил его мачете, после чего скрылся», на место ЧП прибыли полицейские, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что продавец госпитализирован, «на месте происшествия работает оперативно-следственная группа». В данный момент «устанавливаются обстоятельства случившегося», ведется розыск злоумышленника.

Ранее неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Коммунарке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Российские медики приступили к лечению зараженных коронавирусом в Италии

10.02 / Малиновский забил решающий гол за “Аталанту” через восемь минут после выхода на замену

19.02 / Урбанисты оценили адекватность идеи о дворах без машин

11.02 / Клименко похвалил государство за открытые тестирования технологий для «суверенного рунета»

07.03 / Экс-премьер Украины покинул страну

05.03 / Трамп: Уоррен помешала Сандерсу стать победителем «супервторника»

18.03 / В Кремле пообещали сдвинуть голосование по поправкам в Конституцию в случае угрозы россиянам

05.03 / Freedom House: Украина – улучшила свои показатели среди «частично свободных» стран

16.03 / Daily Mail о дебатах Байдена и Сандерса – без традиционного рукопожатия и без особых сюрпризов

11.02 / Замглавы МЗС Кислица заработал за январь больше, чем Гончарук, Аваков и Милованов вместе взятые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска