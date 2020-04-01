Мужчина с мачете напал на продавца в московском «Магните»

01.04.2020, 15:08, Новости дня

Мужчина напал на продавца магазина «Магнит» на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «один из покупателей напал на продавца и ранил его мачете, после чего скрылся», на место ЧП прибыли полицейские, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что продавец госпитализирован, «на месте происшествия работает оперативно-следственная группа». В данный момент «устанавливаются обстоятельства случившегося», ведется розыск злоумышленника.

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