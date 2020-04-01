 

«Яндекс» рассказал, как москвичи соблюдают режим самоизоляции

01.04.2020, 15:08, Новости дня

Большая часть жителей Москвы остаются дома на самоизоляции, следует из индекса самоизоляции «Яндекса».

Индекс самоизоляции в Москве, как следует из данных «Яндекса», на 13.00 1 апреля составил 3,4. Это означает, что большинство людей находятся дома, передает «Интерфакс».

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. 31 марта индекс самоизоляции москвичей не превышал 3,6.

Показатель самоизоляции в Подмосковье варьируется от 2,8 в Котельниках до 4,0 в Железнодорожном.

Чем выше показатель, тем больше людей соблюдают режим самоизоляции дома. Если индекс приближен к 0, значит, уровень самоизоляции низкий, на улицах много людей.

С 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Аналогичные меры введены в большинстве регионов России.



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