Флагман Xiaomi Mi 10 Pro рекордно подешевел на китайском рынке

01.04.2020, 15:06, Новости дня

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил рекордно низкий ценник на китайском рынке.

В частности, теперь приобрести девайс с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами флэш-памяти можно по цене 282 доллара, тогда как аналогичный гаджет оценивается на европейском рынке по цене 1000 евро. Напомним, модель Xiaomi Mi 10 Pro оснащена 6,67-дюймовым экраном с высоким разрешением, фронтальной камерой на 20 мегапикселей. Также здесь используется квадрокамера с главным датчиком 108 мегапикселей.

Размер постоянной памяти составляет от 128 до 256 гигабайт. Аппарат получил улучшенную емкость 4500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки с мощностью 50 Вт. Быстродействие на высоком уровне обеспечено актуальным чипом Snapdragon 865.