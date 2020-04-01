Флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представят 14 апреля

01.04.2020, 15:06, Новости дня

Компания OnePlus рассекретила дату выхода новой флагманской линейки OnePlus 8.

Презентация аппаратов состоится 14 апреля в режиме онлайн-трансляции, которую смогут рассмотреть все желающие. Публике продемонстрируют новинки OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. В продвинутом исполнении смартфон получил 6,78-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Что касается младшей модели, то здесь габариты окажутся несколько меньше и составят 6,55 дюйма.

В обоих случаях производителем установлен мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 865. В разных комплектациях смартфон получит от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти. Емкость батареи у топового флагмана достигает 4510 мАч, а у младшего смартфона 4310 мАч. Новинка поддерживает быструю и реверсивную зарядку.