Ноутбук MSI Bravo 15 работает на новом процессоре AMD Ryzen 4000

01.04.2020, 15:06, Новости дня

Новые процессоры AMD Ryzen 4000 представили в рамках недавней выставки цифровой техники CES 2020.

Вместе с тем повторный выход процессоров прошел накануне, причем публике представили расширенный состав чипов. Таким образом, уже сейчас покупатели смогут приобрести новые ноутбуки, которые получили современные процессоры. В частности, речь идет о моделях от компаний Asus и MSI.

Новинка MSI Bravo 15 получила топовый процессор Ryzen 5 4600H, а также 8 гигабайт оперативной памяти и видеочип Radeon RX5500M. Приобрести данный девайс можно по цене 930 долларов. Кроме того, поступил в магазины ноутбук ROG Zephryus G15 с Ryzen 7 4800HS, оцененный в 1100 долларов из-за топовой технической “начинки”.