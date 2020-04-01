 

Госдума разрешила продажу лекарств через интернет

01.04.2020, 15:05, Новости дня

Документ, принятый в третьем, окончательном, чтении допускает продажу безрецептурных препаратов дистанционно, а также регламентирует реализацию медикаментов, требующих врачебного предписания, в условиях чрезвычайных ситуаций.

 

Давать разрешение и прописывать порядок продажи лекарств по рецепту будет правительство, сообщает Интерфакс.

 

Кабмин также сможет устанавливать "временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов".

 

Через интернет нельзя будет купить безрецептурные "наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%", следует из закона.



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