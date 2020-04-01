Госдума разрешила продажу лекарств через интернет
01.04.2020, 15:05, Новости дня
Документ, принятый в третьем, окончательном, чтении допускает продажу безрецептурных препаратов дистанционно, а также регламентирует реализацию медикаментов, требующих врачебного предписания, в условиях чрезвычайных ситуаций.
Давать разрешение и прописывать порядок продажи лекарств по рецепту будет правительство, сообщает Интерфакс.
Кабмин также сможет устанавливать "временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов".
Через интернет нельзя будет купить безрецептурные "наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%", следует из закона.
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