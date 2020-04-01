Скандалы: Неразгаданная тайна любимых духов Наполеона

01.04.2020, 15:01, Разное

Марина Амаффи попыталась заблокировать расследование «Проекта» о своём бизнесе

Возлюбленная экс-главы «Роснефти», а ныне владельца «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова Марина Амаффи попыталась заблокировать расследование «Проекта» о своём бизнесе. Об этом издание сообщило в Telegram-канале. В середине марта оно выяснило, что Амаффи (урождённой Марине Игумновой, изменила фамилию в 2017 году), которая в 2000-х начинала карьеру как работница «Макдональдса» и стюардесса, теперь принадлежит бизнес по продаже элитных духов Amaffi Perfume House, а также особняки в подмосковной Рублёвке и на Кипре стоимостью в миллиарды рублей. «Проект» связывал это с Худайнатовым, который якобы помог женщине с покупкой недвижимости и запуском бизнеса.

Расследование об Амаффи было опубликовано 18 марта. Оно вышло как в текстовом формате на сайте «Проекта», так и в виде видеоматериала на YouTube-канале издания. Спустя некоторое время после этого ООО «Амаффи» попросило администраторов YouTube заблокировать видео «Проекта». В компании утверждали, что издание не получило разрешения на использование фрагментов рекламных роликов Amaffi Perfume House с его официального сайта, а также что видеозапись «создаёт негативное впечатление о бренде Amaffi», что может «снизить поток потенциальных покупателей» и повлечь убытки.

Администраторы видеосервиса с доводами представителей элитного парфюмерного дома не согласились: закона, который не позволял бы использовать в своих материалах публичные видеозаписи, не существует. Блокировать расследование «Проекта» YouTube не стал.

Бизнес Амаффи

Марину Амаффи «Проект» называет производительницей самых дорогих духов России. Бутики этого парфюмерного дома находятся в Москве и Лондоне, а штаб-квартира компании расположена в Женеве. В среднем флакон духов Amaffi Perfume House стоит $10 000. Это, как замечало ранее издание, намного дороже эксклюзивных вариантов лучших брендов мира. На сайте компании подобная цена обосновывалась тем, что её владелица — якобы потомок женщины-парфюмера по фамилии Амаффи, которая «создала любимые духи Наполеона».

На самом же деле, выяснил «Проект», эту фамилию в 2017 году взяла уроженка подмосковной Балашихи Марина Игумнова. Издание узнало, что в 2000-х годах, работая стюардессой в бизнес-джетах, женщина познакомилась с Эдуардом Худайнатовым, который на тот момент трудился в «Роснефти», в том числе на должности президента компании (в 2010—2012 годах). После этого, рассказывали источники издания, карьера и материальное положение Игумновой резко пошли в гору.

К 2012 году, по словам собеседников «Проекта», у Худайнатова и Игумновой было уже две дочери.

Обратите внимание

Источники издания также рассказали, что маленькая дочь Худайнатова и Игумновой в 2014 году снялась в ролике «Роснефти» к сочинской Олимпиаде со словами: «Я хочу золото». Нынешний глава нефтяной компании Игорь Сечин в 2013 году называл Худайнатова своим другом. А в 2000 году Худайнатов возглавлял предвыборный штаб российского президента Владимира Путина.

Евгения Маляренко