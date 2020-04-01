Стоимость планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite будет начинаться с 399 евро

01.04.2020, 14:53, Разное

По предварительной информации, анонс планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite состоится уже 2 апреля. Накануне инсайдеры распространили информацию, что LTE-модификация будет стоить около 430 евро, а версия с поддержкой только Wi-Fi – почти 400 евро.

Точные технические характеристики пока неизвестны: сообщается лишь о 10,4-дюймовом LCD-дисплее с разрешением в 2000х1200 пикселей, а управление может вестись благодаря фирменному перу S Pen. Разрешение селфи-камеры составит 5 Мп, основной – 8 Мп, светодиодная вспышка не предусмотрена.

Аппаратной основой планшета является однокристальная система Exynos 9611, количество оперативной и постоянной памяти составит 4 и 64/128 Гб соответственно, ёмкость аккумулятора составит более 7 тысяч мАч. Поддержка LTE и модуль бесконтактных платежей также предусмотрен. В качестве операционной системы будет установлен Android 10.