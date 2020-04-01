 

Россияне пожаловались на условия изоляции в Риме

01.04.2020, 14:53, Новости дня

Граждане России, которые после отдыха на круизном лайнере Costa Luminosa оказались на карантине в римском отеле, пожаловались на условия содержания в изоляции, пишет издание Il Fatto Quotidiano.

Один из туристов отметил, что россияне почти лишены связи с внешним миром. Гостиница, по его словам, окружена полицейскими, передает РИА «Новости».

«Нас сюда привезли силой, ничего не говорят и не объясняют. Никаких тестов нам не делали ни на корабле, ни в гостинице», – рассказал мужчина.

По его словам, туристам выдали градусники, но никто не проверяет температуру. Еда, сказал турист, «безобразная».

«Нам оставляют пакеты прямо на грязном полу перед дверью», – пожаловался он.

В пакеты с продуктами сотрудники отеля часто кладут белье и полотенца, добавил россиянин.

24 марта сообщалось, что в Италии сошли на берег 14 российских туристов с круизного лайнера Costa Luminosa, их направили на карантин в Рим.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Sky – «вы заслуживаете коронавирус» — китайцы всё чаще становятся жертвами дискриминации в Британии

07.02 / +18,3 °С. На антарктической станции зафиксировали температурный рекорд

19.02 / Вопрос вкуса: в РПЦ объяснили поливание прихожан из шланга

09.02 / Биатлонистка Ольга Подчуфарова не выступит на ближайшем чемпионате мира

14.03 / Названа дата первого совместного российско-турецкого патрулирования в Идлибе

31.03 / Independent – Трамп предложил считать Германию врагом и рассказал, как СССР потерял 50 млн человек на войне

19.03 / Жительница города Свободного в Амурской области пойдет под суд за фейки о коронавирусе

20.03 / Банкам рекомендовали реструктурировать кредиты заразившихся коронавирусом россиян

27.02 / Кремль: Путин не планирует встречаться с Эрдоганом 5 марта

14.02 / Bloomberg – Италия переживает крупнейший за столетие демографический кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска