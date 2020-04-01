 

Новак Джокович на карантине играет в теннис сковородой

01.04.2020, 14:53, Разное

Сербский профессиональный спортсмен, первая ракетка мира Новак Джокович на странице в Instagram опубликовал небольшое видео, показав домашние развлечения в период карантина. В кадрах он играет в теннис обычной сковородой, что, впрочем, не помешало выиграть сет.
Пандемия коронавируса COVID-19 внесла коррективы в жизнь многих отечественных и зарубежных знаменитостей и спортсмены в данном случае не исключение. Введение карантина и других мер предотвращения распространения заболевания привело к отмене или переносу дат важных соревнований. Многие звёзды спорта находятся в самоизоляции, однако, к примеру, Новак Джокович продемонстрировал в обнародованном в соцсети ролике, что даже дома можно найти развлечение, устроив очередную тренировку с «нетипичной ракеткой» – кухонной сковородой. Теннисист в холле своего дома демонстрирует «игру с препятствиями», отбивая подачи напарника и в итоге одерживая победу.

В комментариях подписчики благодарят Джоковича за позитивное видео, поднимающее настроение. Другие отмечают, что для настоящего спортсмена не существует разницы, какими атрибутами играть, поэтому даже обычная сковорода в руках профессионала превращается в аналог теннисной ракетки.



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