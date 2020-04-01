 

Россиянам объяснили принципы работы карантинного журнала самочувствия

01.04.2020, 14:53, Новости дня

Система контроля здоровья россиян на основе самостоятельного заполнения журнала, вероятно, является предвестником всей будущей системы медицины в стране, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Свинцов в интервью радио Sputnik рассказал о принципах работы журнала. «У нас все больницы подключены к интернету и в них будут операторы, которые смогут распределять сигналы. Если пришел сигнал, что у человека в карантине изменились показатели и требуется осмотр врача, то его смогут отправить к человеку для обследования», – отметил Свинцов. По его словам, если, по оценке врача, пациенту требуется госпитализация, то его отвезут в больницу.

«Это будет современная система, которая в будущем может быть внедрена, как постоянно действующая система. Она позволит забыть, что такое не дозвониться в поликлинику», – считает депутат.

Также людям, которые находятся на карантине, придется через эту систему отчитывать о том, что они находятся дома и не нарушали режим самоизоляции.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что находящиеся на карантине из-за коронавируса российские граждане будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома.

Напомним, что уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, эффективно бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего.



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