 

Обсуждается вариант введения в Украине на Пасху режима “все в масках” – Офис президента

01.04.2020, 14:50, Новости дня

1 апреля на селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля обсуждался вариант введения в стране режима “все в масках”. Об этом проинформировали в Офисе президента Украины (ОПУ).

“На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мер. В частности, речь шла о режиме “все в масках” с 6-го по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом”, – сказано в сообщении.

В ОПУ рассказали, что для предотвращения заболеваемости коронавирусной инфекцией ведутся переговоры со всеми телевизионными группами относительно трансляции пасхальных богослужений.

“Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких трансляций, но переговоры с ними продолжаются”, – отметили в Офисе президента.

По данным Минздрава на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, умерли 17 человек. По некоторым данным, умерших больше.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло почти 874 тыс., из них почти 179 тыс. выздоровели, а 43 288 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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