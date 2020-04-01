 

Пенсионерам старше 80 лет повысят пенсии на 500 грн, большинству пенсионеров единоразово выплатят 1000 грн – решение Кабмина

01.04.2020, 14:50, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 1 апреля принял постановление, которым определил механизм проведения перерасчета пенсий, установил ежемесячную выплату для пенсионеров старше 80 лет и единоразовую помощь для отдельных категорий граждан, сообщила пресс-служба правительства.

Единовременную выплату в размере 1000 грн в апреле получат:

пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, на 1 апреля не превышает 5000 грн;
получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые уже получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);
получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Постановление правительства также предусматривает индексацию пенсий на 11% в 2020 году, ежемесячную выплату в размере 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9205 грн, а также установление минимальной пенсионной выплаты в размере 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что индексация пенсий на 11% должна начаться с 1 мая, это предусмотрено проектом изменений в госбюджет на 2020 год.

“Поэтому ожидаем голосования от депутатов и поддержки этого положения. Что касается выплат в размере 500 грн и 1000 грн, мы принимаем [сегодня решение] и будем таким образом поддерживать пенсионеров в апреле до начала индексации с 1 мая”, – цитирует его корреспондент издания “ГОРДОН”.

На заседании правительства министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что повышенные на 500 грн пенсии получат 1,5 млн пенсионеров, а по 1000 грн выплатят 10 млн пенсионеров. Индексация пенсий с 1 мая (размер индексации составит около 260 грн) коснется 7 млн граждан.

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 млн пенсионеров, средний размер пенсии превышает 3083 грн, сообщал Пенсионный фонд в Facebook.

Розподіл пенсіонерів по видах та розмірах призначених пенсій станом на 1 січня 2020 року #ПенсійнийфондУкраїни

Posted by Пенсійний фонд України on Reede, 7. veebruar 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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