 

Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 100 тыс., за последние сутки умерло 864 человека

01.04.2020, 14:50, Новости дня

В Испании число инфицированных коронавирусом превысило 100 тыс. человек.

Как сообщило министерство здравоохранения страны, по состоянию на 1 апреля у 102 136 жителей страны подтвержден диагноз “коронавирусная инфекция COVID-19”, из них 5872 человека находятся в реанимации. 

22 647 человек уже выздоровели, а 9053 погибли. За последние сутки в стране от коронавируса скончалось 864 человека (сутками ранее – 849).  

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 1 de abril:

* Confirmados 102.136
* En UCI 5.872
* Fallecidos 9.053
* Curados 22.647

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/f0vIcDqNBU

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 1, 2020

Испанская газета El País отмечает, что пятый день подряд число летальных случаев от COVID-19 в стране превышает 800. 

По данным издания, последнюю неделю в стране наблюдается постоянное снижение числа смертельных случаев по отношению к общему числу инфицированных: 25 марта доля составляла 27%, сейчас – 10,5%. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 874 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 43 291 человек умер. Испания занимает третье место в мире после США и Италии по количеству инфицированных коронавирусом и второе (после Италии) по числу летальных случаев.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первые признаки стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Европе. В ВОЗ отметили, что случаи заболевания, которые подтверждаются сейчас, стали результатом заражения примерно две недели назад. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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