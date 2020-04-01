Россия будет до последнего тянуть с решением о приёме польской делегации в Смоленске

01.04.2020, 14:45, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса состав польской делегации, которая примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины расстрела в Катыни и 10-й годовщины Смоленской катастрофы, будет максимально сокращён, пишет польский журналист Марек Козбаль. В статье для Rzeczpospolita он отмечает, что РФ пока что не дала ответа на последний запрос польской стороны, и, по всей видимости, она протянет с ним до последнего.



Reuters

10 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет полететь в Катынь и Смоленск в сопровождении делегации, которая будет не так многочисленна, как планировалось изначально, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Марек Козубаль.

На этой неделе места, где, скорее всего, состоятся памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины расстрела в Катыни и 10-й годовщины Смоленской катастрофы, будут проверены группой, которая готовит визит премьер-министра, отмечает журналист со ссылкой на источники издания.

«Планируется визит правительственной делегации во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким, в которую также войдут представители парламентских клубов, по два-три человека от каждого», — говорит глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик. В состав польской делегации войдут 49 человек, в том числе офицеры Государственной службы охраны и военное сопровождение. Польша уже отправила соответствующий запрос российской стороне, который также включает в себя запрос об отмене для членов делегации карантинной процедуры, рассказывает польский журналист.

Несмотря на первоначальное заявление российского МИД от конца февраля о помощи в приёме польской делегации, русские до сих пор не ответили на последний запрос польской стороны. Ранее Министерство иностранных дел РФ даже выразило удивление по поводу того, что в Польше возникли мысли о возможных препятствиях с российской стороны в этом вопросе.

«Возможно, русские будут откладывать решение о приёме делегации до последней минуты. В худшем случае решение может быть принято даже за 48 часов до начала памятных мероприятий» , — объясняет изданию Rzeczpospolita один из тех, кто готовит визит премьер-министра.

Памятные мероприятия в Смоленске и Катыни будут сведены к минимуму.

«Мы вынуждены максимально сократить состав этой делегации, потому что мы не можем подвергать риску людей, которые могли или, точнее, должны принимать участие в этой делегации», — пояснил вице-премьер Яцек Сасин в беседе с Radio Zet.

Более того, желание полететь в Смоленск выразил президент Польши Анджей Дуда, но его канцелярия не дала изданию Rzeczpospolita однозначного ответа на вопрос, примет ли он участие в памятных мероприятиях.



«Вся информация о запланированных и подтверждённых мероприятиях, как во временном, так и в организационном плане, с участием главы государства заранее публикуется на сайте www.prezydent.pl… Более того, из-за эпидемии к нам также применяются новые правила и ограничения, вводимые на регулярной основе», — заявили в пресс-службе президента.