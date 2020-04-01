Звезда сериала “Дневники вампира” и “Блондинки в законе” Мэттью Дэвис впервые стал отцом

01.04.2020, 14:41, Разное

Никаких комментариев от официальных представителей и агентов, только социальные сети и интернет — актер Мэттью Дэвис и его жена Кайли придерживаются тех же методов при объявлении радостных новостей, что и большая часть знаменитостей. А потому о рождении ребенка они сообщили своим подписчикам при помощи Twitter Мэттью, в котором тот написал:

Рипли Найтингейл Дэвис. Родилась 31 марта в 21:51. 3 килограма, светлые волосы, голубые глаза и прекрасное лицо ее матери. Спасибо вам всем за вашу любовь и поддержку. Надеюсь, малышка не унаследует мою дислексию.

О том решили ли молодые родители назвать ребенка в честь сержанта Рипли — знаменитой героини фильма Ридли Скотта “Чужой”, Мэттью своим подписчикам не рассказал. Зато пошутил, что очень рад, что его дочь ухитрилась появиться на свет за считанные часы до 1 апреля и Дня дурака: “Пронесло! А ведь еле успели!”.

Мэттью Дэвис с супругой Кайли во время празднования baby shower

С актрисой и звездой таких сериалов, как “Озарк” и “Плащ и кинжал” Кайли Касиано Мэттью познакомился несколько лет назад, поженились же они 23 декабря 2018 года. Свадебная церемония при этом не была запланирована, и действовали оба экспромтом. Во время шопинга в супермаркете возле дома Мэтт встал на одно колено и предложил Кайли стать его женой — а уже через пару часов они поженились в расположенном неподалеку торговом центре. Мэттью тут же поделился с подписчиками фото с супругой и оставил под ним подпись:

Вот, что происходит, когда ты просишь свою возлюбленную выйти за тебя во время традиционного шопинга в продуктовой секции, а 3 часа спустя вы уже женаты — и все это прямо накануне Рождества!

Актер и сегодня продолжает делиться с фолловерами забавными комментарями о своей личной жизни. Например, всего за несколько часов до появления на свет его дочки он шутил в Twitter:

Я начинаю понимать, что с женщиной, которая вот-вот родит, лучше не шутить. Обычно жена считает меня настоящим юмористом, но сейчас я ее ужасно раздражаю. А еще вопросы “Как ты себя чувствуешь?” не привествуются и как правило получают ответ: “Мне кажется у меня чертовы схватки, вот как я себя чувствую!”. Никогда еще я не чувствовал столько любви и ненависти в свой адрес одновременно.

Малышка Рипли — первый ребенок для Кайли и Мэттью. До этого брака актер был (всего два месяца) женат на актрисе Лили Собески.