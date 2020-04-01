 

Володин рассказал о самых важных законах марта

01.04.2020, 14:40, Разное

В ушедшем месяце график у парламентариев был очень насыщенный. Володин напомнил, что депутаты оперативно работали над законами, необходимыми для реализации инициатив президента, направленных на защиту граждан в связи с распространением коронавируса. “31 марта Государственная Дума приняла весь пакет законов”, – подчеркнул председатель нижней палаты.

Кроме того, в марте депутаты приняли поправки к Конституции. Закон определит жизнь страны на десятилетия вперед, даст возможность России успешно развиваться, подчеркнул Володин.

Поправки наполняют реальным содержанием понятие “социальное государство”, указал спикер. “В частности, закрепляются нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, о ежегодной индексации пенсий и социальных выплат, о защите пожилых людей, семей с детьми, о доступном и качественном здравоохранении”, – напомнил спикер Госдумы.

Говоря о работе комитетов, Володин особо отметил деятельность комитета по госстроительству и законодательству. Его члены успешно работали над поправками к Конституции и законом об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

Самыми активными парламентариями, по мнению Володина, стали единоросс Андрей Макаров, коммунист Николай Коломейцев, Алексей Диденко из ЛДПР и Валерий Гартунг из “Справедливой России”.

Напомним, нижняя палата приняла пакет законов, направленных на реализацию инициатив, озвученных Владимиром Путиным во время обращения к нации. Принятые меры позволят защитить граждан и поддержать бизнес в условиях распространения коронавируса.



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