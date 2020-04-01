В республике Коми за сутки коронавирус диагностирован у 32 человек – все заболели в больнице

01.04.2020, 14:39, Новости дня

В республике Коми за сутки коронавирус диагностирован у 32 человек. Всего подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекции.

При этом только один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), а остальные 53 случая выявлено непосредственно в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара.

Пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в Европе. Официально эта информация не подтверждена.

Правозащитник Эрнест Мезак написал в соцсетях:

В понедельник 30 марта 2020 года в Республиканской инфекционной больнице скончалась сестра-хозяйка городской больницы Эжвинского района Сыктывкара Татьяна Аванесян. Она умерла от скоротечно резвившегося воспаления легких. При этом официально жертвой нового коронавируса Татьяна Николаевна еще не признана…

Напомню, что тем же 26 марта по интернету стал распространятся фрагмент докладной записки прокурора Эжвинского района его республиканскому руководства. В документе сообщалось, что новую болезнь обнаружили у заведующего 1-м хирургическим отделением городской больницы Эжвинского района Андрея Керна, его супруги и тестя, а также у трех пациентов больницы. При этом больная из 1-й хирургии 1937 года рождения скончалась от характерного для COVID-19 осложнения, а именно от воспаления легких.

30 марта власти Коми признали, что 21 человек, связанный с указанной эжвинской больницей, заразился COVID-19. При этом вчера на фоне длительного отсутствия реакции правоохранительных органов на скандальное ЧП ваш покорный слуга выяснил, что Андрей Керн является родным дядей жены и.о. руководителя Следственного отдела СК РФ по городу Сыктывкару Дмитрия Сотиева.